Cristina Parodi, brutto infortunio: "Pensi di essere indistruttibile e invece..."

Infortunio per la giornalista Cristina Parodi, che sarà costretta a indossare un gesso e a camminare con le stampelle per un mese: a comunicarlo è stata lei stessa con un post su Instagram.

"A volte succede. Vai sempre di corsa. Fai mille cose insieme. Pensi di essere indistruttibile. E invece basta mettere il piede giù male. Gesso e stampelle per un mese", ha scritto la Parodi, che poi tra gli hashtag ha messo #ilmetatarsomihatradita ma anche un simpatico #ridiamocisu. Nel post, poi, ha anche pubblicato due foto in cui sfoggia un grande sorriso, a dimostrazione del fatto che non si tratti di nulla di grave.

Nelle immagini in questione, la Parodi indossa un cappotto maxi a scacchi bianco e nero e sotto un abito a pois degli stessi colori. Al collo una sciarpa over per coprirla del freddo. Dal piede che emerge dal gesso, invece, si nota una pedicure perfetta. Informati della notizia, i suoi follower le hanno subito augurato pronta guarigione e non hanno potuto fare a meno di notare la sua eleganza anche in quest'occasione.

La giornalista, 60 anni, dopo la laurea in lettere moderne all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha intrapreso la carriera agonistica come tennista. Allo stesso tempo ha iniziato anche a lavorare in tv per alcune emittenti locali. La svolta nel 1992, quando inaugura il TG5 insieme al direttore Enrico Mentana. E' stata proprio lei ad aver condotto la prima edizione assoluta del telegiornale, quella delle 13 del 13 gennaio 1992.