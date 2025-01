Affari tuoi, tam tam malizioso su Erasmo e la cugina a fine puntata: "La fidanzata? A me romperebbe il c***o"

22 gennaio 2025 a

a

a

Tutti pazzi per Erasmo. E la fortuna, alla fine arride all'ex pacchista della Basilicata, insegnante di sostegno, che se ne torna a casa con 100mila euro. Il finale di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, era d'altronde destinato alla gloria: a tre soli pacchi dalla fine, il concorrente accompagnato in studio dalla bella cugina Marilena, ha eliminato l'unico blu, da 500 euro, rimanendo con due rossi pesantissimi, 100mila e 75mila euro. I proverbiali "soldi sicuri" della precedente gestione Amadeus.

La regia manda in onda in sottofondo la romanticcisima, struggente Love story, con i due cugini che passano la puntata ad abbracciarsi, baciarsi, esultare insieme. A casa, a seguire le imprese di Erasmo, è rimasta la fidanzata Giulia. E i telespettatori che commentano in tempo reale su X impazziscono.

Amadeus impacchettato da Stefano De Martino: dove è arrivato Affari Tuoi, dato choc

"Una domanda un po' da gossip...ma alla fidanzata non danno fastidio tutti questi abbracci con la cugina???? A me romperebbe molto il c***o", "Ho acceso tardi, lei non è la fidanzata ma lo era quella delle foto che hanno appena fatto vedere??", "Non ho seguito bene all'inizio, la ragazza al suo fianco è coniuge o sorella?". Il dubbio è lecito...

"Lo ha fatto senza dirgli nulla": dopo Affari Tuoi pioggia di critiche su Alessandro e Andrea

I fan si sciolgono poi al momento della decisione finale, quando il Dottore offre un cambio pacco ma Erasmo rifiuta perché quello che ha in mano gli ricorda il cugino scomparso. "Erasmo vatti a prendere sti100 mila contro tutti i malocchi e le ciucciuettole", "Giulia beata a te comunque", "Come ha offerto 50k la seconda volta ho pensato davvero avesse i soldi, col 45k sicura quasi al 100% perché tolti i 300k l'offerta sarebbe dovuta scendere molto di più invece quasi la stessa ed era sospetto", "75 o 100 cambia poco, ce l’ha fatta a portare tanti soldi a casa", "Un finale così non si vedeva da tempo wow!!!", "Erasmo, vieni qui, fatti abbracciare", "Molto molto toccanti le parole di Erasmo che si tiene il suo pacco in ricordo del cugino", "Io comunque un insegnante di sostegno come Erasmo a scuola mia MAI MAI visto e mo pure danaroso…", "Erasmo, il maestro di sostegno e di sostegno per tutti i pacchisti di Affari tuoi, che vince i soldi sicuri. Mi metto a piangere, per una volta un mio protetto vince qualcosa", "Partita pazzescaaaa, Erasmo ha giocato benissimo comunque vada va a casa con una bella somma".