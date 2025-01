Affari tuoi, Erasmo e la cugina: "Questo cosa c'entra?". Troppi abbracci, cala il gelo dopo i titoli di coda

23 gennaio 2025 a

​"Questa Love story non c'entra, questa è semplicemente cuginanza". Ad Affari tuoi tiene banco l'Erasmo-gate e soprattutto il suo rapporto molto affettuoso con la cugina Marilena. Pure troppo, azzarda qualcuno tra il serio e il faceto ricordando i baci, gli abbracci e le strizzate tra i due nei momenti topici dello show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Il padrone di casa rimbrotta subito la regia, che al momento dell'ingresso di Marilena piazza come colonna sonora proprio il tema struggente del mitico film romantico degli anni 70. Erasmo, ex pacchista della Basilicata di professione insegnante di sostegno, una fidanzata ce l'ha, Giulia, rimasta però a casa. Accanto a sé ha voluto la cugina per il grandissimo affetto che li lega da sempre.

"Come mai sei qui con tua cugina? Una scelta atipica, di solito vengono con i fratelli, le fidanzate...", domanda De Martino. "Siamo nati insieme, i nostri nonni erano agricoltori, siamo cresciuti in campagna, l'infanzia è stato uno dei periodi più belli, tra la natura e gli animali". Marilena ancora vive in campagna: "Lavoro nel B&b della famiglia di Erasmo, ma studio anche scienze motorie e faccio la personal trainer".

Erasmo ha scelto il pacco numero 9 in ricordo di un altro cugino che non c'è più, e quando lo ricorda Marilena lo accarezza commossa. Per questo decide di non cambiare la scatola quando arriva a un tiro dalla fine, con ancora in ballo 75mila e 100mila. Il cuore vince, perché il concorrente ha tra le mani il bottino maggiore. E quando vince, scattano gli abbracci con Marilena.

"Una domanda un po' da gossip... - scrive una telespettatrice su X a puntata finita - ma alla fidanzata non danno fastidio tutti questi abbracci con la cugina???? A me romperebbe molto il c***o", "Ho acceso tardi, lei non è la fidanzata ma lo era quella delle foto che hanno appena fatto vedere??", "Non ho seguito bene all'inizio, la ragazza al suo fianco è coniuge o sorella?".