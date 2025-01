L'eredità, i 100 secondi sono un caso: "Visto cos'è successo dopo il gong?", e partono gli insulti

23 gennaio 2025 a

a

a

Solitamente è la Ghigliottina, il gioco finale de L'Eredità che assegna il montepremi, ad attirare le critiche feroci e gli sfottò dei telespettatori a casa. Ma la puntata del quiz show del preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni andata in onda martedì 22 gennaio riesce nell'impresa di far infuriare tutti già dai 100 secondi, sorta di "manche di semifinale".

Per una volta, tutti concordi su Shaida, nuova concorrente: brava, simpatica, preparata. Un piccolo miracolo, visto che gli appassionati sono abituati a picchiare duro proprio sui campioni sottolineandone gaffe, svarioni e, per i più complottisti, pure i favoritismi.

L'Eredità, "non ha senso": si scatena il caos dopo la ghigliottina | Guarda

No, stavolta il coro è unanime contro gli autori. "Domande di una facilità imbarazzante", "La cosa divertente dei 100 secondi è che mai nessuno ha risposto correttamente a domande sui programmi Rai attuali... Tanto a cui pensare". In tanti puntano su un cavillo del regolamento: "Sebbene stavolta ininfluente, è sempre discutibile: a differenza di altri quiz del passato, sia a L'Eredità che a Reazione a Catena il tempo scade nel momento in cui INIZIA a suonare il gong, quindi la domanda non era stata completata", "Non l’aveva completata la domanda al gong", "Ma nel monitor non visualizzano il tempo? Comunque chi lo fa scadere perché parla andrebbe eliminato", "Dopo tutti questi anni non hanno ancora capito che hanno 10 secondi per rispondere", "Certe volte Liorni avvisa che sta per scadere il tempo, poteva avvisarla", "Che nervoso quando fanno scadere il tempo", "Non commentate prima rispondete", "Ecco così imparate a perdere tempo!".

L'Eredità, "perché non chiudete?": la ghigliottina di Gionata diventa un caso | Guarda

Si tratta di una sorta di antipasto di quanto accadrà poi alla Ghigliottina, con Shaida fregata da una risposta giudicata praticamente impossibile da indovinare: "Autori ridicoli non se ne può più", è uno dei primissimi commenti, a caldo. E ancora: "Strumenti ...Ma dai! Ultimamente Ghigliottina impossibile. Non è più divertente". "Cambiate AUTORI. O insegnate loro l'italiano". E tanti sauti.