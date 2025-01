Michelle Hunziker da impazzire al party: scollatura, trasparenze. E le gambe...

25 gennaio 2025 a

a

a

Grande festa di compleanno per Michelle Hunziker, che ha compiuto 48 anni. La conduttrice e showgirl ha deciso di festeggiare al Savini Milano, famoso ristorante che si trova nella Galleria Vittorio Emanuele II, insieme a oltre cento invitati. Ospiti e festeggiata si sono divertiti tra piatti gourmet, risate e karaoke. Come si vede nelle storie Instagram della Hunziker, tutto è stato curato nei minimi dettagli: dalle stoffe ai fiori, dalle lunghe tavole al cibo.

Sexy il look scelto dalla conduttrice per il suo compleanno: tolta la pelliccia eco-friendly, con cui è arriva al locale, Michelle ha sfoggiato un abito corto nero con collo in maglia-gioiello e ai piedi degli stivali neri con tacco alto. Il tutto è riuscito a mettere in risalto il suo fisico mozzafiato. A completare il look capelli leggermente ondulati e trucco leggerissimo.

Al party erano presenti molti vip e personaggi del mondo dello spettacolo ma anche familiari e amici. Tra gli ospiti c'erano, per esempio, Katia Follesa, Anna Tatangelo, Fabio Rovazzi, Nina Zilli e Jake La Furia. Nei video finiti sui social si vede anche il fidanzato della figlia Aurora, Goffredo Cerza. Qualcuno, invece, si è chiesto come mai non fosse presente la sua amica Ilary Blasi, che fino a poche ore prima della serata era ancora a Roma. La festa, in ogni caso, è stata un successo.