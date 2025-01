Sanremo 2025 e Antonio Venditti: una clamorosa carrambata, cosa accadrà all'Ariston

Marco Rocchi 27 gennaio 2025 a

Due premi alle carriere. Uno alla regina di Sanremo, Iva Zanicchi, l ‘unica donna ad aver vinto tre volte il Festival. L’altro al core de Roma Antonello Venditti. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della 75esima edizione di quella che è la più importante manifestazione canora in Italia, ha voluto spiazzare tutti nell’ormai consueto annuncio domenicale al Tg1.

Iva proprio sulle pagine di Libero su un suo eventuale ritorno all’Ariston aveva detto: «Quella della gara penso sia un’esperienza chiusa ma se mi chiamassero come ospite andrei senz’altro con molto piacere». Di tutt’altro avviso Venditti. Mai in gara al Festival e più volte polemico. Appena un anno fa, si espresse così: «Sanremo è da orticaria, se lo nomino con De Gregori si sente male».

Capitolo duetti: i romani Tony Effe e Noemi si esibiranno sulle note di Tutto il resto è noia di Califano. E ancora Achille Lauro e Elodie. Francesca Michelin e Rkomi su La nuova stella di Broadway di Cremonini. Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga con Un tempo piccolo di Califano. Shablo sarà in quintetto con Guè, Joshua, Tormento e Neffa. Simone Cristicchi e Amara porteranno La cura di Battiato, mentre i The Kolors duetteranno con Sal Da Vinci su Rossetto e caffè.

Accoppiate al femminile per Giorgia e Annalisa su Skyfall di Adele e Serena Brancale con Alessandra Amoroso. La vincitrice di Amici, Sarah Toscano canterà con gli Offenbach. Rose Villain e Chiello canteranno Battisti. Doppio omaggio a Pino Daniele da Rocco Hunt con Clementino e Massimo Ranieri con i Neri per Caso.

Come pure per De André che sarà omaggiato da Olly con Goran Bregovic and The Wedding e Funeral band e dai genovesi Bresh e Cristiano De André. I Modà con Renga, Marcella Bella con i Twin Violins. Joan Thiele con Fra Quintale daranno la loro versione di Paoli, mentre Gaia con Toquinho interpreterà la Vanoni. Irama e Arisa canteranno in inglese come Clara con Il Volo su The sound of silence.

Si tornerà negli anni 80 con i Coma_Cose e Johnson Righeira, mentre Emis Killa rapperà con Lazza e Laura Marzadori. Fedez e Masini dedicheranno (chissà a chi) Bella stronza. E Gabbani con Tricarico canterà Io sono Francesco. Di Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia l’unico omaggio a Dalla come pure davvero unico sarà quello a Modugno di Lucio Corsi che porterà sul palco dell’Ariston nientemeno che Topo Gigio.