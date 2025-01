La Volta Buona, Carmen Russo spiana la Littizzetto: "Non ha altri argomenti?", imbarazzo-Balivo

30 gennaio 2025 a

Carmen Russo contro Luciana Littizzetto. La frecciata arriva a La Volta Buona, quando Caterina Balivo tocca un tema delicato: la maternità dopo i 50 anni. Esattamente quanto accaduto alla ballerina, che ha avuto la figlia Maria quando ormai sembrava un sogno destinato a sbiadire. Un percorso comunque difficile, quello di Carmen Russo, segnato da una patologia che ostacolava il desiderio della maternità. Da qui la replica alle parole della Littizzetto che, ai tempi, sfruttò il suo spazio a Che Tempo Che Fa per scherzare sulla scelta della ballerina di dare alla luce un figlio in età avanzata.

"Devo dire - esordisce la ballerina - che lei è stata molto pungente, anche abbastanza fuori luogo rispetto a quello che ha detto". Inutili i tentativi della Balivo di alleggerire il clima: "Dobbiamo comunque ricordare che lei è una comica, dobbiamo anche dare il contesto giusto". Ma Carmen non ci sta: "Ha esagerato un pochino, poteva risparmiarsi tante cose; c’è stata una mancanza di delicatezza…".

E ancora: "Ma non aveva altri argomenti per fare comicità e satira? Ho iniziato questo percorso a 42 anni, non è che mi sono svegliata a 50 anni con l’idea di avere un figlio… Certo, sempre meglio fare figli da giovane; però chiaramente ci devono essere dei presupposti che magari prima non hai e arrivano a 50 anni. Per i bambini la cosa fondamentale è la presenza dei genitori, la famiglia e l’amore".