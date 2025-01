Sanremo 2025, "tutto bloccato in Spagna": ore d'ansia per Malgioglio

30 gennaio 2025 a

Attimi di tensione per Cristiano Malgioglio. In attesa di Sanremo il cantautore si dice "furioso". Il motivo? "Se non arrivano i miei abiti giuro che mi presenterò all'Ariston con il pigiama della notte prima o in mutande, ancora devo decidere". Raggiunto dall'Adnkronos, il paroliere ha raccontato di aver "ordinato cinque abiti a Tokio e Sanremo ormai è alle porte ma i miei vestiti sono bloccati alla dogana, non so neanche dove siano finiti. Ho gli attacchi di panico, i miei vestiti stanno facendo il giro d'Europa, prima erano a Berlino, poi in Spagna e adesso stiamo aspettando che ce li mandino, una situazione veramente assurda".

Nominato co-conduttore del Festival, Malgioglio salirà sul palco durante la seconda serata di mercoledì 12 febbraio. Con lui Bianca Balti e Nino Frassica. Eppure è ancora in attesa degli abiti di scena che dovevano arrivare sette giorni fa: "Già sono spaventato e ora mi è venuta un'ansia allucinante".

D'altronde non sono i primi vestiti scelti: "Insieme al mio stilista c'ho lavorato un sacco per sceglierli, ho dovuto fare lo shooting con altri abiti ma non intendo andare a sceglierne altri per il Festival. Se non arrivano scenderò le scale dell'Ariston con il mio pigiama e le mie ciabatte della notte prima, senza trucco e con i capelli tutti scompigliati così forse questo rimarrà il momento più clou della storia di tutti i Festival".