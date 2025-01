Sanremo 2025, il dramma privato di Francesca Michielin: "Mi è crollato il mondo addosso"

31 gennaio 2025 a

a

a

Torna sul palco del Festival di Sanremo dopo il periodo più brutto e difficile della sua vita. Francesca Michielin, a soli 29 anni, è ormai già una veterana dell'Ariston: il debutto, da giovanissima, nel 2016 con Nessun grado di separazione, poi l'esperienza con Fedez nel 2021 con Chiamami per nome e nel 2022 nelle vesti di direttore d'orchestra per l'amica Emma.

"Con Carlo Conti ero stata risoluta: questa è la mia canzone, se non ti piace, sappi che non ne proporrò altre", ha spiegato la cantante rivelatasi appena 16enne a X Factor nel 2011. E così è stato: sarà in gara con Fango in paradiso, che definisce la sua canzone "di rinascita" dopo i gravi problemi di salute che l'hanno costretta all'asportazione di un rene.

"Parlo con mio marito morto. E fino a domenica, Carlo Conti...": le confessioni di Iva Zanicchi

"Ho vissuto una profonda crisi. Io che nella vita voglio avere sempre il controllo su tutto, lo avevo perso - spiega in una lunga intervista a Leggo -. L’intervento di due anni fa, mi ha fatto crollare il mondo addosso. Mi sono ritrovata con un corpo che non funzionava più, avevo il diaframma bloccato, non riuscivo più a cantare e mi sono pure chiesta se ci sarei riuscita ancora. Ho temuto di non potere più essere come prima. E, invece, esiste una rinascita. Non si deve pensare mai di essere meno di prima".

"La malattia un segnale, come mi ha cambiato": la confessione di Antonella Clerici

Tra pochi giorni a Sanremo duetterà anche con Rkomi, pure lui in gara. E' una delle sole tre coppie "interne", una modifica del regolamento su cui Conti aveva puntato tanto anche per snellire la scaletta. "Non so perché siamo stati in pochi a sceglierci tra di noi. In tanti erano perplessi a farlo. Io lo trovo bellissimo, non si era mai potuto fare prima. Con Rkomi, già dai tempi di X Factor, avevamo il desiderio di provare a lavorare insieme". La prima ipotesi era Irama "ma poi non si è concretizzato, diciamo così".

Con Fedez, invece, nessun contatto: "Al momento non sento nessuno, a parte Mirko con cui duetto, è questa la mia politica (ride, ndr). Non sono una che va tanto a Sanremo, per cui cercherò il più possibile di parlare del mio progetto".