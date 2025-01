Sanremo 2025, la scelta di Cristina D'Avena fa impazzire l'Italia: ecco che cosa canta

31 gennaio 2025 a

a

a

Cresce, anzi schizza alle stelle la febbre per Sanremo 2025. Mancano infatti pochi giorni all'inizio della kermesse. E il FantaSanremo alza ancora l’asticella e sorprende tutti con una novità entusiasmante: la sigla ufficiale di questa edizione è interpretata da Cristina D’Avena, che ha trasformato il suo iconico brano Occhi di Gatto nella divertente e coinvolgente Occhi di FantaSanremo.

Il nuovo arrangiamento porta la firma del maestro Enrico Melozzi, volto noto al Festival per la sua creatività e storico sostenitore del FantaSanremo. Non è un caso che il regolamento del gioco gli renda omaggio con un bonus di 5 punti per gli artisti che si esibiscono sotto la sua direzione d’orchestra. Quest’anno, però, il contributo di Melozzi va oltre: gli artisti che interpreteranno anche solo un frammento di Occhi di FantaSanremo guadagneranno un bonus speciale di 10 punti.

Il testo, adattato dal team FantaSanremo, celebra le dinamiche di gioco con versi divertenti e accattivanti come "Sette artisti da scegliere, 100 baudi da spendere" e "Con ingegno e destrezza e scegliendo il capitano con saggezza. Siamo pronti a rischiare per poter esultare". Il ritornello esplode in un coro che promette di diventare il tormentone della competizione.

"Reggiseno e slip a vista", Elettra Lamborghini incendiaria: scandalo a Sanremo?

Cristina D’Avena ha accolto con entusiasmo questa nuova avventura: "Cantare la sigla del FantaSanremo 2025 è stato davvero divertente! Ringrazio i ragazzi del format che con tantissimo entusiasmo ed emozione mi hanno proposto di interpretarla. Già lo conoscevo poiché negli anni passati mi sono divertita tantissimo a creare squadre, controllare i punteggi e seguire tutti i bonus. Quest'anno, quindi, per me sarà ancora più speciale! Abbiamo scelto la sigla di Occhi di gatto, che tutti conoscono, e ora spero che questa nuova versione possa accompagnare il pubblico di tutte le età, rendendo il FantaSanremo ancora più coinvolgente. Un ringraziamento speciale va al Maestro Enrico Melozzi, che ha realizzato la base musicale con grande gioia e professionalità. Sono davvero felice del risultato. Buon Sanremo a tutti!".