Sanremo 2025, Annalisa su tutte le furie: "Ho pensato di comunicare apertamente che..."

Nulla di quello che sta circolando è vero. A dirlo a gran voce è Annalisa. La cantante smentisce via social quanto detto sul suo conto e sul rifiuto di condurre Sanremo 2025, assieme a Carlo Conti. Diverse voci parlavano di un "no" legato a un cast troppo affollato. La cantante, che peraltro sarà a Sanremo nella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover per duettare con Giorgia sulle note di 'Skyfall' di Adele, dopo aver letto delle ricostruzioni di stampa, ha tuonato: "Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero! Abbracci".

Tra i commenti circolati, quelli che riportavano: "Dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell'Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: 'Io con quelli non ci salgo'". Una bufala dunque. In ogni caso, tra gli ospiti che saliranno sul palcoscenico dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio, ci saranno: Katia Follesa, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Geppi Cucciari, Mahmood, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Più nel dettaglio, qui di seguito la scaletta dei co-conduttori:

-Prima serata, 11 febbraio 2025: Antonella Clerici e Gerry Scotti

-Seconda serata, 12 febbraio 2025: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

-Terza serata, 13 febbraio 2025: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

-Quarta serata, 14 febbraio 2025: Mahmood e Geppi Cucciari

-Quinta serata, finale, 15 febbraio 2025: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.