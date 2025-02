Affari Tuoi, raptus pazzesco di Stefano De Martino: perché ha rincorso la cameraman a inizio puntata

01 febbraio 2025 a

a

a

Ieri, venerdì 31 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato il rappresentante della Regione Calabria Pasqualino, che proviene da Vibo Valentia. Il ragazzo è un veterano della trasmissione, dato che partecipa ormai da 29 puntate. Lui nella vita fa l'operaio, è single e ha deciso di giocare insieme a suo fratello Francesco. "Siamo single per scelta", hanno scherzato.

Nonostante i telespettatori di Affari Tuoi si siano innamorati della simpatia di Pasqualino e Francesco, i due giovani calabresi non si sono dimostrati dei buoni giocatori, sbagliando tutte le scelte: dall'inizio alla fine. "Sono rimasta troppo male per Pasqualino, che peccato", ha commentato Anna su X. "Mi dispiace per Pasquale, ma una serata senza lacrime, numeri sognati, e stupidaggini varie, una serata pienamente goduta", il messaggio invece di Antonella.

"L'indizio c'è e lui non l'ha visto": Affari Tuoi, esplode la lite su Pasquale dopo la puntata

Prestazione a parte, ciò che ha destato stupore tra i telespettatori di Affari Tuoi è stato il modo in cui Stefano De Martino ha deciso di iniziare una puntata. "Aiuto", ha esclamato mentre ha incominciato a rincorrere per tutto lo studio un'operatrice. Salvo poi fornire spiegazioni al suo pubblico. "Salutiamo Arianna che scappava perché era dall'altra parte dello studio - ha ammesso il conduttore di Affari Tuoi -. Abbiamo cominciato così, all'improvviso".