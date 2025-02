Ricchi e Poveri, Marco Liorni e la rivelazione sull'insulto di Angelo: "Come sono andate davvero le cose"

01 febbraio 2025 a

"Io non ho sentito assolutamente niente perché era alle mie spalle in mezzo a un grande fracasso e nemmeno ha capito che aveva il microfono acceso, perché sennò, non avrebbe mai detto quella frase": Marco Liorni lo ha rivelato in un'intervista a Leggo a proposito della parolaccia detta da Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri al concertone di Capodanno in onda su Rai 1, L'Anno che verrà. Durante il countdown, infatti, il cantante si sarebbe spazientito per alcuni problemi tecnici e a uno dei fonici avrebbe detto: "Apritemi il microfono teste di...". "Ci sono arrivati anche dei video di persone presenti in piazza e non si sente mai la voce di Angelo - ha proseguito il conduttore - la mia si sente perché sono 'diffuso', quindi quello che ha detto lui è una cosa che è andata in onda ma non in diffusione".

Parlando delle sue ansie, invece, Liorni ha fatto riferimento al padre: "Lui era orfano di guerra, aveva perso il papà a 8 anni. Non ha avuto un modello genitoriale affettuoso ed era molto severo. Questo mi ha fatto crescere tanto e io gli sono molto grato perché - insieme a mia madre - mi ha trasmesso valori importantissimi. Diciamo che sono cresciuto, fino a un certo punto della mia vita, con paure eccessive. In seguito, ho scoperto che i traumi dei genitori vengono trasmessi attraverso i geni, per cui io avevo delle reazioni - ad esempio, mi svegliavo di notte con una certa frenesia alle gambe - che non riuscivo a spiegarmi e che ho compreso con la meditazione dei geni".

Infine, sul rapporto con sua moglie Giovanna ha detto: "Abbiamo imparato e scoperto nel tempo, in mezzo a mille situazioni e a qualche crisi, che bisogna cercare di dirsi un po’ tutto, anche le cose che magari si vorrebbero non dire. Anche se alcune dinamiche della coppia poi non vengono risolte, almeno non sono pesi che ci si porta dietro. Questa è una 'ricetta' che vale per me e mia moglie, poi ognuno trova la sua. Bisogna parlarsi tanto per capire per quale ragione una persona fa una cosa piuttosto che un’altra e dal confronto si può anche cambiare punto di vista".