Sanremo 2025, clamorosa mossa di Emis Killa dopo il ritiro: "Stanotte all'una"

03 febbraio 2025 a

a

a

Emis Killa non parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo per sua stessa decisione. Il rapper ha infatti preferito fare un passo indietro dopo l'accusa di associazione a delinquere. "Dopo 15 anni di carriera ero pronto ad affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare", aveva scritto in una storia postata su Instagram. Ma il rapper non è rimasto fermo a guardare. Anzi, ha già preparato la sua prossima mossa. "Meno parole + musica. 'Demoni' fuori alla 1:00": così Emis Killa ha annunciato su Instagram la pubblicazione, questa notte, del brano che avrebbe dovuto portare in gara al festival di Sanremo.

Il prossimo Festival di Sanremo si preannuncia scoppiettante. Tra gli artisti più longevi abbiamo poi Brunori Sas e Giorgia che confermano la loro capacità di attraversare le generazioni con autenticità e talento. Tra le sorprese di questa edizione c’è invece Clara, una nuova voce del pop che, con i suoi 1.429.181 ascoltatori mensili, supera artisti affermati come Francesco Gabbani e Noemi. In fondo alla classifica troviamo una miscela di storici e outsider. Massimo Ranieri e Marcella Bella. A dominare la classifica delle canzoni più ascoltate troviamo soprattutto tormentoni.

La canzone più ascoltata è 'Italodisco' dei The Kolors con oltre i 175 milioni di ascolti, portando una ventata di energia pop-dance. A seguire 'Mediterranea' (128 milioni) di Irama che continua a essere una delle preferite dal pubblico. Interessante notare la crescita di Bresh al terzo posto, che con 'Angelina Jolie' raggiunge 111 milioni di ascolti, consolidando il suo successo tra i giovani. In quarta posizione troviamo poi Rkomi, che con 'Partire da te' continua a dimostrare la sua capacità di fondere rap e melodia in uno stile unico. A chiudere la top 5, il rap si impone ancora una volta con Emis Killa ('Fuoco e benzina') e Tony Effe ('Miu miu'), che confermano il loro successo con brani dal grande impatto sul pubblico, nonostante il primo tra i due non partecipi più al Festival.