Sanremo 2025, gli abiti di Carlo Conti? Ecco da quale stilista sono firmati

Sarà uno stilista fiorentino, Stefano Ricci, a vestire Carlo Conti in occasione del 75esimo Festival di Sanremo. Per il palco del Teatro Ariston, il luxury brand dell’artigianato maschile ha preparato una linea esclusiva per ciascuna serata. "È un grande onore indossare al Festival di Sanremo abiti realizzati su misura per me da Stefano Ricci, un brand così importante a livello mondiale e per di più fiorentino come me - ha commentato Carlo Conti -. Spero di saper valorizzare la classe, la precisione e la modernità degli smoking che indosserò durante le cinque serate. Vestire Stefano Ricci vuol dire portare con me a Sanremo un pò di Firenze e della sua eleganza".

Nella varietà di un guardaroba maschile di autentica sartorialità si distinguono: un outfit composto da giacca da cocktail in jersey di velluto blu, con rever a lancia e bordo in raso nero, un gilet sei bottoni e un pantalone in lana mohair neri, con una camicia con cannone coperto e polsi doppi in popelin, arricchito da gemelli in oro bianco, perla grigia e diamanti; un outfit con giacca da sera con rever a lancia in seta operata blu, realizzata dai telai dell’Antico Setificio Fiorentino, gilet tre bottoni in lana blu e pantalone smoking in lana nera; due outfit tributo all’eleganza sartoriale di Sanremo, con un abito smoking in lana blu notte con rever sciallato in raso, e una giacca smoking doppiopetto in velluto nero con rever a lancia, pantalone smoking in lana mohair, camicia in popeline di cotone bianco e gemelli in oro bianco, diamanti e onice.

Filippo Ricci, direttore creativo della Stefano Ricci Spa, ha commentato: "Sanremo evoca per noi un importante richiamo alla storia dell’alta sartoria. Proprio qui, infatti, nel 1952 si tenne la prima edizione del Festival della Moda maschile che contribuì all’affermazione della qualità e dello stile italiano nel mondo. Anche per questo motivo è per noi un orgoglio fiorentino poter vestire l’amico Carlo Conti in occasione della 75/a edizione del prestigioso Festival della Canzone che rappresenta un inno alla pura italianità e all’internazionalità".