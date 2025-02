Affari tuoi, la reazione isterica dei gemelli al primo colpo. De Martino sconvolto: "E' uno scherzo?"

05 febbraio 2025 a

"Ma sembra uno scherzo...". Stefano De Martino è sconcertato: al primo tiro, pacco numero 12 dell'Emilia Romagna, i poveri ed estrosi gemelli Alessandro ed Adriano dal Piemonte pescano subito i 300mila euro. E come reagiscono?

Qualsiasi concorrente di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, si sarebbe fatto prendere dallo sconforto e della depressione. I due ragazzi, all'opposto, se la ridono di gusto. Sghignazzano, si spanciano, "oohhhhohhh", "ahhahahhahah", si guardano in faccia e non riescono a restare seri. "Al primo tiro!". De Martino gira loro intorno agitando le mani giunte a mo' di preghiera e ripetendo quel "ma sembra uno scherzo".

Alla fine la partita è sfortunata ma non del tutto. Arrivano con due pacchi, uno da 500 euro e uno da 10mila. Il Dottore offre loro 5.000 euro e i gemelli accettano con il sorriso sulle labbra. Anche se su X c'è chi fa notare: "Il gemello viola ha accettato l'offerta solo per fare uno sfregio al gemello verde".

Tra i telespettatori, a fine puntata, è delirio: "Che cosa magnifica, loro due che giocano a ca***zo di cane per tutta la puntata, si sono fatti una valanga di risate, zero strategia, zero ragionamenti, hanno accettato 5.000€ ma avrebbero accettato anche un pacchetto di Vigorsol. Idoli", "Il Dottore cattivo stasera con 2 bravi ragazzi. Spero gli venga la diarr...", "Mi dispiace per i gemellini, partita pessima", "Sfortunati fino all'ultimo! A me dispiace,in fondo sono molto giovani,arrivati da qualche puntata, l'hanno detto che sono andati a lavorare da giovanissimi perché servivano i soldi in famiglia! E il Dottore con tutti quei cambi non li ha aiutati, come ha fatto altre volte...", "Ma dico: hanno lasciato la scuola perché in famiglia c'era bisogno di lavorare e vanno a casa con niente! Quello di ieri vince senza sforzo 40000€, dopo che la fidanzata aveva vinto 115000€. E' giusto??".