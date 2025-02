Sanremo 2025, Carlo Conti: "Di cosa parleremo". Torna l'incubo della politica all'Ariston?

06 febbraio 2025 a

Neanche il tempo di esultare per l'eliminazione dei monologhi - epicentro della politica alla kermesse - dal Festival di Sanremo e Carlo Conti già ci ripensa. "Toccheremo argomenti variegati, che riguardano anche il mondo - ha spiegato il presentatore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi -, ma in maniera leggera, non angosciante né lunga".

Carlo Conti ha poi detto la sua sul tema gossip. In particolare su tutte le indiscrezioni che sono uscite sul triangolo Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro. “Non sono cose di mia competenza, io scelgo la parte artistica, il brano… - ha spiegato il direttore artistico del Festival di Sanremo - La canzone ognuno la dedica a chi vuole… Il gossip non mi riguarda - ha poi aggiunto - e non mi interessa…”.

Al direttore artistico è stato poi chiesto di quale personalità del mondo dello spettacolo si sente la mancanza a Sanremo. Si tratta di Fabrizio Frizzi, il presentatore scomparso nel 2018. "Lui il Festival non lo ha mai fatto, e lo avrebbe meritato… - ha ammesso Carlo Conti - Ma la folla al suo funerale, il ricordo che rimane costante avvalora l’idea che non conta quanti programmi hai fatto - ha concluso -, ma come li hai fatti…”.