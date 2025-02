Sanremo 2025, Carlo Conti porta Bove sul palco dopo il malore? L'indiscrezione sul centrocampista viola

06 febbraio 2025 a

Carlo Conti vorrebbe portare Edoardo Bove sul palco dell'Ariston a Sanremo. Lo riporta un'indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport. Se le voci venissero confermate, il festival ospiterebbe una storia piuttosto forte, quella di un ragazzo - centrocampista della Fiorentina - e del suo sogno messo in crisi da un malore. Proprio questa sera, giovedì 6 febbraio, si giocherà Fiorentina-Inter allo stadio Artemio Franchi. Si tratta del recupero di quella partita sospesa al minuto 16 per il malore del centrocampista viola. Sono trascorsi 67 giorni da quel momento di panico. Era il primo dicembre.

Bove purtroppo non potrà essere in campo. Grazie a una speciale deroga, però, potrà stare vicino ai compagni seguendo il match a bordocampo. Dopo quel malore, il centrocampista ha passato una decina di giorni all'ospedale Careggi, dove gli è stato impiantato il defibillatore sottocutaneo. Per tornare a giocare, tuttavia, dovrà guardare all'estero, dal momento che il regolamento attuale in Italia impedisce di giocare sia in Serie A che con la Nazionale con un defibrillatore. Per il momento, comunque, Bove ha scelto di restare a vivere a Firenze.

Da giorni, invece, gira voce che Conti lo stia corteggiando per averlo a Sanremo. Chi conosce Bove, però, racconta che dopo il malore il giocatore starebbe cercando di tornare alla normalità evitando qualsiasi tipo di attenzione mediatica. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, tifoso proprio della Fiorentina, starebbe cercando di scardinare questo scudo sia per la sua passione calcistica ma anche e soprattutto per l'attenzione che è solito rivolgere ai giovani. Non resta che attendere i prossimi giorni per capirne di più.