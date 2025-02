Affari tuoi, "falli vedere!". La moglie di Pier Luigi urla? Insulti a fine puntata, "Dottore distruggili"

08 febbraio 2025 a

​"Falli vedere!". L'urlo di Eleonora al marito Pier Luigi è il momento-clou della puntata di venerdì 7 febbraio di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Moglie e marito vincono la palma di coppia più scoppiettante di questa stagione: a loro agio davanti alle telecamere, tempi televisivi perfetti, un gusto per l'azzardo e il rischio che sconvolge tanto De Martino quanto i telespettatori, ma che di certo fa la fortuna del programma.

A un certo punto, il Dottore offre ai due concorrenti 25mila euro. Mica poco, ma Pier Luigi è talmente sicuro di sé e della propria buona sorte da irridere letteralmente quei "soldi sicuri": "Finché ci stanno i 300mila, Ste, una volta si viene qua", spiega a De Martino il pugliese. "Però facciamo un po' di scena". E qui inizia a recitare il copione del concorrente incerto: "Forse li tengo, sono tanti soldi, sono tanti soldi...". "Falli vedere!", lo incita la compagna con fare altrettanto teatrale, prima del colpo di scena: "Papà scusa non lo penso davvero eh... Però dai giochiamo". E rifiuta l'offerta del Dottore, con De Martino che incredulo ripete tra sé e sé quasi per convincersi, "Sta giocando, sta giocando...".

Alla fine, paradossalmente, dopo aver visto sfumare i 300mila euro Pier Luigi finirà per accettare l'ultima offerta del Dottore, ancora 25mila euro, dopo averne rifiutata addirittura una da 60mila euro. E prima e dopo i titoli di coda, su X i telespettatori si abbandonano ai peggiori improperi.

"Saranno pure pugliesi come me, ma mi stanno simpatici come un dito nell’occhio", "Ma chi è il pagliaccio che sta giocando?", "Questo è meglio che la bocca non la apre", "Ok ma non fare troppo lo spavaldo che poi ci rimani male", "La moglie appena usciti dallo studio lo ha piallato di sberle". "Madonna che strategia, 60.000 volati via", "Bella strategia! Rifiutano 60.000 per accettare 25.000 e magari hanno 75.000", "Sì ho capito che lui vuole estinguere il mutuo e sono felice se dovesse beccare i 300.000€ ma schifare in questo modo i soldi che gli vengono proposti insomma tesoro anche meno", "Dottore distruggili".

