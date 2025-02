Affari Tuoi, scoppia la bufera su Chiara Lucia: "Perché non ha il reggiseno?". Telespettatori in visibilio

08 febbraio 2025 a

I telespettatori di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, hanno avuto il piacere di godersi due bellezze mediterranee. La prima è la concorrente della puntata di stasera, sabato 8 febbraio. Il suo nome è Chiara Lucia, fa l'insegnate di musica per i bambini piccoli e ha degli occhi mozzafiato. La ragazza ha deciso di giocare insieme alla sua mamma - Monica - e le due hanno pescato il pacco numero 14. Sui social in tanti hanno elogiato i tratti del suo viso, paragonando all'attrice Laura Chiatti.

La ragazza è stupenda e tantissimi telespettatori hanno elogiato i suoi occhi. Ma c'è anche chi non ha apprezzato una sua scelta stilistica. "Sarò strana io... ma queste concorrenti donne hanno un problema a mettere un reggiseno??? Chiedo per un amico...", ha commentato Agata su X.

Ma Chiara Lucia non è stata la sola apprezzata dal pubblico. Prima di presentare la nuova concorrente, Stefano De Martino ha dato il benvenuto a inizio puntata a Mimmo, la new entry in rappresentanza della Regione Puglia. Lui viene da Foggia e, soprattutto, nella vita fa il vigile del fuoco. O - meglio ancora - il pompiere, come lo hanno ribattezzato tantissime telespettatrici. Tuttavia qualche buon investigatori ha fatto una ricerca sui suoi profili social. E ha scoperto che Mimmo e sposato con delle figli. E in tantissime sono rimaste deluse. "Possiamo già scendere dalla nave", ha commentato un utente.