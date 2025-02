Red Canzian a Domenica In, critiche e un sospetto: "Sparito. Litigi in vista?"

09 febbraio 2025 a

L'ultima puntata di Domenica In prima del Festival di Sanremo è sempre una puntata speciale, "a tema". E come da tradizione, Mara Venier invita negli studi di Rai 1 alcuni protagonisti della musica italiana degli ultimi 40 anni, giovani o più "stagionati", in attesa della grande passerella post-Ariston di domenica prossima.

Tra gli ospiti d'eccezione c'è Red Canzian, storico bassista dei Pooh. Lui per primo è già in clima Festival, a partire dagli auguri a Carlo Conti: "Sono sicuro che farà una cosa bellissima, ha il gusto del pubblico e sono sicuro che farà divertire la gente".

Quindi un pensiero a Dodi Battaglia, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, gli altri membri dei Pooh (sempre con un pensiero ai compianti Valerio Negrini e Stefano D'Orazio): "Nessuno ci ferma, siamo una forza della natura; ho vicino dei giganti, delle persone meravigliose. Sapere che stiamo per festeggiare i 60 anni è una cosa incredibile, l’unico rammarico è non poterlo fare con Stefano e Valerio che se ne sono andati ma siamo certi che sono ancora con noi sul palco".

Oltre alla band, Red si è avventurato in progetti solisti notevoli, a partire dall'avventura a Sanremo nel 2018 e a un musical di grande successo anche all'estero, Casanova: "Il giorno che abbiamo iniziato le prove sono stato ricoverato, mi ha accompagnato spesso questa sorta di ‘karma’ quando ho iniziato qualcosa di bello. L’importante è sempre rialzarsi…".

Sui social, come di consueto, i telespettatori di Domenica In si scatenano in tempo reale. C'è addirittura spazio per un piccolo giallo: "Ma in tutto questo Red Canzian che è sparito e non è più uscito? Litigi in vista?". Ci sono anche parecchi critiche, piuttosto malevole: "Non so quante volte Red Canzian sia ospite a Domenica In. Finché qualcuno esperto e attento, tra i responsabili dell'intrattenimento, non pone fine alla presenza assidua sempre dei soliti, anche a Sanremo (dove li hanno ingaggiati anche per i duetti), avremo sempre una offerta limitata", "Ma perché ogni anno, prima del Festival di Sanremo Domenica In anda in onda il Festival di Sanremo di 40 anni fa?", "A Red Canzian ma ogni tanto cambiala quella giacca da camera blu", "Urge cambio canale: Canzian è alla decima volta a Domenica In", "Toh, Red Canzian a Domenica In non si era mai visto!", "Me l'immagino sto gran successo di Casanova in Cina come i successoni di Luca Barbareschi all'estero. Ci crediamo Red, altroché se ci crediamo!".