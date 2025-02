Affari tuoi, Andrea vince ed è delirio: "A me non fot***e un ca***zo di Sanremo", un caso su Rai 1

09 febbraio 2025 a

Tutti impazziti per Andrea, "commesso e ciclistaaaa" come era solito presentarsi da pacchista. Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, tutto è pronto per cedere il posto per una settimana al Festival di Sanremo di Carlo Conti, tanto che Stefano De Martino dopo le presentazioni di rito del concorrente di Messina, lascia la linea al Primafestival. E c'è chi bruscamente confessa il suo rammarico, diciamo così: "A me non fotte un ca***zo di Sanremo25 lasciatemi Affari tuoi". Appunto: severo (troppo) ma giusto.

Andrea è accompagnato in studio dalla moglie Lucia: "Ci siamo conosciuti il giorno di Pasquetta, in una festa tra amici. Io non dovevo neanche esserci", spiega lui. "E poi mi ha salutato e se n'è andato", se la ride la consorte. "Posso dirlo? Eravamo in un bel campo, un bel campo di fave", aggiunge criptico Andrea.

La partita è emozionate, i telespettatori sono tutti per lui. E quando accetta l'offerta del Dottore da 38mila euro, la festa è completa. De Martino lo abbraccia con trasporto, e su X è delirio.

"Bellissima puntata e troppo felice per Andrea però mi mancherà un sacco sentirlo urlare "commessoooo e ciclistaaaaa", "Vittoria strameritata, mancherà la sua allegria", "Bellissima puntata e che bella persona Andrea commessoooo", Bellissima puntata e troppo felice per Andrea però mi mancherà un sacco sentirlo urlare "commessoooo e ciclistaaaaa", "Sto ancora urlando:"commessooo"! E adoro Stefano così empatico con i concorrenti, si fa quasi da parte quando sono così espansivi. Fa da spalla! Andrea mancherà troppo!", "Se l'è abbracciato come un bambolotto!!", "Dajeeee ORGOGLIO SICILIANOOOO".