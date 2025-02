Sanremo 2025, dramma per Francesca Michielin: cade dalle scale dell'Ariston, com'è ridotta

10 febbraio 2025 a

a

a

Le iconiche scale dell'Ariston tornano protagoniste ancora una volta, nel male. A farne le spese stavolta è stata Francesca Michielin. La cantante, infatti, ha condiviso sui social un messaggio - ironico - in cui racconta quanto accaduto, ovvero la sua caduta poco prima dell'inizio ufficiale del Festival di Sanremo 2025, la cui prima serata è prevista per domani, martedì 11 febbraio.

"Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni". Nella foto allegata al post, Francesca Michielin appare con la gamba distesa e un tutore alla caviglia, segno che la caduta non è stata del tutto indolore.

Le scale di Sanremo sono note per essere tanto scenografiche quanto insidiose, e molti artisti hanno confessato di temerle. Anche quest'anno, ancor prima dell'inizio della kermesse su Rai 1, hanno mietuto la loro "vittima". Nonostante l'infortunio, la cantante ha saputo sdrammatizzare, strappando un sorriso ai suoi fan e non solo con la sua ironia.

In gara con il brano Fango in Paradiso, un pezzo che racconta le emozioni e le difficoltà della fine di una storia d'amore e che sembra avere sfumature autobiografiche, Michielin si esibirà anche nella serata delle cover. Per l'occasione, duetterà con Rkomi portando sul palco La nuova stella di Broadway, celebre canzone di Cesare Cremonini. Non resta che augurarle una pronta guarigione e un grande successo sul palco dell'Ariston.