Sanremo 2025, Tony Effe scatena il delirio sul lungo mare: ecco cosa regala

10 febbraio 2025 a

L'attesa ormai è quasi finita: domani sera, martedì 11 febbraio, Tony Effe farà il suo debutto sul palco dell'Ariston per il 75° Festival di Sanremo, portando in gara il brano Damme 'na mano (Island Records). Il pezzo, scritto da Nicolò Rapisarda, Davide Petrella, Diego Vettraino e Luca Faraone e prodotto da Drillionaire, è una sorta di ode a Roma, in cui l'artista personifica la città come una donna, raccontando il suo legame indissolubile con essa attraverso sonorità malinconiche e intense.

A partire da oggi, lunedì 10 febbraio, Tony Effe porta un pezzo di Roma a Sanremo con due iniziative speciali che richiamano il tema centrale della sua canzone: l'amore per la Capitale e le sue molteplici sfaccettature. In Corso Imperatrice 37, ha inaugurato il chiosco di street food romano Damme Da Magnà, il cui menù è stato curato dallo chef Ruben Bondì. E Tony Effe lo ha fatto distribuendo maritozzi alle persone che ha incontrato sul lungo mare: i fan, per questa iniziativa del rapper, sono letteralmente impazziti.

Bondì, noto per il suo format di cucina dal balcone divenuto virale durante la pandemia, conta oggi oltre 1,8 milioni di follower su Instagram e più di 2,5 milioni su TikTok. Durante la settimana sanremese, sarà protagonista di show cooking speciali e condurrà "Cucina a Sanremo con Ruben" su Food Network, con registrazioni direttamente dal chiosco.

Parallelamente, il punto di riferimento per il team di Tony Effe sarà il "Tony's Club" in via Camillo Benso Conte di Cavour 19, un locale pensato come fulcro di incontri, serate esclusive e momenti di condivisione con amici e addetti ai lavori. Il club, ispirato all'atmosfera della Roma by night degli anni '70, è stato progettato per rispecchiare la personalità dell'artista attraverso un mix di musica, arte e stile, creando un ambiente intimo e suggestivo per tutta la durata del Festival.