La Volta Buona, Rkomi fa calare il gelo: "Ah, c'è Manuela Arcuri? Che imbarazzo..."

10 febbraio 2025

A La Volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo, è tempo di Sanremo 2025. Il programma, con diversi collegamenti, segue passo passo, in questa puntata di lunedì 10 febbraio, la giornata che precede il grande debutto di domani sera. E in studio c'è Manuela Arcuri che in passato è stata co-conduttrice del Festival qualche anno fa. L'attrice, proprio ricordando quella esperienza ha raccontato uno strano retroscena: "Per colpa della varicella ho rischiato di non fare Sanremo".

Ma non finisce qui. Nel corso della puntata di lunedì 10 febbraio, ecco che arriva il consueto collegamento con il dietro-palco dell'Ariston. Ai microfoni dell'inviata de La Volta Buona c'è Rkomi che parla del suo Festival che sta per cominciare.

Abbiamo scoperto che Rkomi è un grande fan di Manuela Aureli #LVB pic.twitter.com/FE1Egzdul5 — La Volta Buona (@voltabuonarai) February 10, 2025

Poi all'improvviso lo avvisano che in studio c'è proprio Manuela Arcuri. Rkomi impazzisce letteralmente: "Ah c'è Manuela? Ero un po' in imbarazzo. Fatemela salutare!". Saluti ricambiati dalla Arcuri che in diretta fa un grande in bocca al lupo al cantante per la sua nuova avventura.

E a questo punto ecco che parte un applauso scrosciante dal pubblico in studio. Insomma a quanto pare l'imbarazzo di Rkomi è passato immediatamente. Del resto aveva davanti un mito come Manuela Arcuri. Un piccolo sogno che si avvera...