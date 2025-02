L'eredità, Katia travolta dagli insulti sui titoli di coda: "Olio, lì ho capito. Incompetente"

10 febbraio 2025 a

a

a

Arriva per la quarta volta alla Ghigliottina la campionessa Katia. Ma ancora una volta il gioco finale de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni non finisce bene.

"Questa volta sono meno tesa delle prime volte, sto mettendo radici", scherza la signora con Liorni che le ricorda: "La prima eri in confusione, poi meglio". Eppure, risposte ed esito alla fine, i telespettatori che seguono come sempre la puntata in diretta e la commentano in tempo reale su X, hanno ormai emesso la sentenza: "Katia e la ghigliottina non sono compatibili!!!".

"Prendermi a martellate in testa": L'Eredità, Katia perde il controllo dopo l'ultimo disastro

La prova? Le cinque parole-indizio: "Naturale", "Assumere", "Sexy", "Olio" e "Parquet". Partita da un montepremi di 185mila euro, a furia di errori Katia scende a 21mila euro. E mentre praticamente tutti gli appassionati sui social azzeccano la parola giusta, "Posa" (caso più unico che raro di risposta univoca), la campionessa arranca, prova con "Caldo" e anche quando Liorni prova a farla ragionare sembra brancolare nel buio. Da qui le ironie perfide dei telespettatori.

L'Eredità, "Tenente Colombo?": sconcerto e insulti per Matteo a puntata finita

"POSA. Il deposito, che prende il nome di morchia o posa dell'olio, si forma quando la temperatura esterna si alza e le particelle naturali presenti nel liquido scendono sul fondo", è l'unico commento che svela il collegamento forse meno intuitivo. Dopodiché piovono sfottò sulla concorrente: "Katia sembro io alle interrogazioni delle medie", "È proprio da 'olio' che ho capito che anche questa sera aveva capito un tubo. Peccato, brava ma negata alla Ghigliottina", "Katia sei brava, ma la Ghigliottina non fa per te!", "Che incompetente...", "Se non la indovina oggi quando?", "Se non la centra stasera, è la conferma che Katia e la Ghigliottina non si incontreranno mai!", "Con posa ci stava bene fiasco...", "Tre parole ha pronunciato in inglese durante tutte le puntate, Katia, e ne avesse azzeccata una. E ha pure detto di conoscerlo bene".