Affari tuoi Gianbruno gioca e deridono Amadeus: l'umiliazione definitiva

Tutti pazzi per Gianbruno e... suo papà. Sono loro, dall'Abruzzo, i protagonisti di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il figlio è brillante, interagisce con il conduttore e il pubblico in sala, scherza e incappa anche in una piccola gaffe quando riferendosi al pacco rosso "grosso", quello dei 300mila euro, parla di 300 kappa, con gergo social.

Il padre, invece, è praticamente sempre muto. Ma quando si tratta di ballare sulle note "sparate" dalla regia, è clamorosamente sul pezzo. C'è però chi ironizza sulla sua staticità durante la partita tirando in ballo niente meno che Amadeus, statua di sale a Sanremo mentre Fiorello alle sue spalle faceva fuoco e fiamme: "Il ruolo del padre in questa partita". Il meme condiviso è un colpo basso per l'ex conduttore di Affari tuoi, scalzato in tutto e per tutto (anche negli ascolti record) da De Martino.

"Ma il papà parla?", chiede ancora un telespettatore su X, commentando la partita in tempo reale. "Vabbe Gianbruno che ca***zo chiedi a tuo padre allora, tanto stai scegliendo comunque tu", "Il padre era lì solo per il balletto, i can relate", "Nooo balla pure il papà adoro AHAHAHAHAHAH", "Il padre che balla", "Ahahahahah..anche il padre che balla... almeno sappiamo che è vivo... ahahahah".

Altri ironizzano sul nome dell'ex pacchista: "Giambruno ha la faccia di uno che poteva avere una parte nell'Amica geniale", "La presenza di un concorrente di nome Gianbruno, vista la pericolosa assonanza, prova che tutta la storia di TeleMeloni è una bufala". E in tanti, come detto, ridono per il gergo utilizzato dal concorrente: "Va bene tutto, ma uno che li chiama 300 k non dovrebbe vincerli...", "300 cappa", "Giambruno con il linguaggio da social", "300kappa... mi sono un po cringiata"