Sanremo 2025, la minaccia di Roberto Vannacci in accappatoio: cosa può succedere

Giorgia in abito Dior, Joan Thiele in Chanel (per la prima volta sul palco del teatro Ariston), Simone Cristicchi invece vestirà Antonio Marras. E il padrone di casa? Si affida alla maison di Stefano Ricci. «E' fiorentino come me, spero di saper valorizzare la classe, la precisione e la modernità dei suoi smoking», dice Carlo Conti.

Tra i bozzetti spicca una giacca da cocktail in velluto blu con rever a lancia, abbinata a pantaloni in lana mohair neri e una camicia in popeline con polsi doppi e dettaglio prezioso: gemelli in oro bianco e perle grigie. Fedez probabilmente sarà fedele alla sua amica Donatella Versace e Roberto Vannacci a se stesso. «E' la prima volta che partecipo, per me è una cosa nuova, di solito non lo seguo nemmeno in tv ma stavolta sono stato invitato da “Sanremo incontra”».

E la sera del 13 sarà tra il pubblico dell’Ariston, rivela a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Il generale ed euro parlamentare leghista chissà come si presenterà? «Pensavo con un accappatoio che piace molto, ma chissà...», ironizza Vannacci aggiungendo: «Di certo non avrò brillantini né piume di struzzo, il mio sarà un abbigliamento sobrio. Non voglio fare esibizionismo, né spettacolo, andrò solo a godermi la manifestazione».