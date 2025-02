Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli sfregia la polizia: "Tony Effe in pelliccia e sullo sfondo...", un grosso caso

11 febbraio 2025 a

Tutti i riflettori sono puntati su Sanremo: tra poco, anzi tra pochissimo, inizierà l'edizione 2025 del Festival della musica italiana. Oggi, martedì 11 febbraio, la prima serata della nuova edizione targata Carlo Conti, conduttore e direttore artistico (di ritorno) dopo i cinque anni che hanno visto al timone Amadeus, un lustro segnato da successi clamorosi in termini di share.

Tra i protagonisti di quest'anno, anche Selvaggia Lucarelli, che farà parte del gran carrozzone Rai: a lei e Alessandro Cattelan è infatti affidata la conduzione del DopoFestival, trasmissione che seguirà, sempre su Rai 1, la serata dell'Ariston.

Dunque la blogger si trova nella cittadina ligure. E sui suoi canali social dispensa indiscrezioni, battute di dubbio gusto, veleni e livori, insomma tutto il suo solito armamentario. Ma tra le varie storie, ce n'è una che sta facendo discutere. Il protagonista della story è Tony Effe, il controverso rapper protagonista della controversia con Fedez (e autore di testi profondamente volgari e sessisti, finiti nel mirino quando fu annunciata la sua partecipazione alla kermesse).

Ecco, Tony Effe si è presentato sul red carpet con un look contraddistinto da rara tamarraggine: jeans, cintura bianca, ma soprattutto torso nudo e tatuato, a coprirlo (parzialmente) un pelliccione bianco. Bene, Selvaggia Lucarelli rilancia uno scatto di Tony Effez così agghindato, sullo sfondo si vede un poliziotto. E Selvaggia Lucarelli aggiunge di suo pugno: "Lui in pelliccia e gli sbirri sullo sfondo mi fanno volare". Già, "gli sbirri". Ossia il termine più volgare e degradante per definire le nostre forze dell'orine. Bella roba...