Sanremo 2025, Carlo Conti sbotta in platea: "Ecco hanno finito adesso", il fuori onda

12 febbraio 2025 a

Un siparietto a Sanremo 2025 che non è passato inosservato Subito dopo l'esibizione dei Modà, Carlo Conti ha lanciato un break pubblicitario di circa 60 secondi. E nel lanciarlo ha citato la formula tanto cara ad Amadeus: "Contate con me, 59, 58, 57...". Insomma un conto alla rovescia nell'attesa dello spot. E in effetti la pubblicità è durata davvero 60 secondi come promesso dal conduttore. Ma al rientro in studio si nota subito che c'è qualcosa che non va.

Infatti Carlo Conti viene beccato in un primo momento in un fuori onda poi per mascherare il piccolo pasticcio prende la parole e spiega: "Ecco vedete qui ci sono dei signori che stanno rientrando adesso e si stanno accomodando proprio qui in platea". Insomma fa la telecronaca di una sosta al bagno di alcuni spettatori del pubblico che approfittando della pausa pubblicitaria hanno fatto un giro alla toilette. E così Conti aggiunge pure con tono quasi infastidito: "Avete fatto? Tutto bene?". Gli spettatori si accomodano sulle poltroncine e sorridono a denti stretti. E subito dopo, sempre Conti manda un altro blocco pubblicitario di 60 secondi. E c'è da giurare che qualcuno è forse tornato per una seconda volta dalle parti del bagno...