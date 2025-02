Sanremo 2025, le pagelle della prima serata: Gerry Scotti 9, ci sono due 10. Chi si becca zero

Alessandra Menzani 12 febbraio 2025 a

Sanremo 2025, "Le pagelle dei famosi" di Alessandra Menzani versione Festival: i top e i flop della prima serata all'Ariston:

10) Achille Lauro. Potentissimo. Se non si piazza sul podio «muoio giovane».

10bis) La nonna di Lucio Corsi, in gara con Volevo essere un duro. La signora Milena Marchetti chiude “causa Sanremo” il suo ristorante Macchiascandona a Castiglione della Pescaia (Grosseto): «Sono felicissima, mio nipote realizza un sogno e mi voglio godere il suo sogno con grande tranquillità». Fa bene.

9) Gerry Scotti, come gli consigliava sempre Silvio Berlusconi, con la cravatta. Che bello vederlo alla (co) conduzione di Sanremo, se lo meritava. Per lui hanno tolto anche la scala.

8) Antonella Clerici con un abito choc un po’ Elsa di Frozen e un po’ Maleficent: «Sapete, sono le mie ultime cartucce!». Unica.

7) I Modà. Sono gli unici ad avere una canzone che porta la firma di un solo autore (Kekko Silvestre). Gli altri brani in gara ne hanno una moltitudine (per esempio, Sarah Toscano ha sette autori).

7-) Francesco Gabbani. Elegante, sorridente, pezzo classico, ma lui quanto si piace?

6) La pazienza di Dante Fabiani, il capo ufficio stampa Rai che governa la conferenza. Supplica i giornalisti di non fare domande multiple e pipponi iniziali. E loro, puntuali, fanno domande multiple e pipponi. Monelli.

6--) “Stronzo” si può dire solo a se stesso. È la filosofia di Marcella Bella. «Nel mio testo, io mi do della “stronza”. Ma me lo dico da sola. Non permetterei a nessuno di rivolgermi questo epiteto». La cantante si riferisce a Bella Stronza di Masini che sarà rispolverata da Fedez.

5) La vestaglia color pastore tedesco di Alessandro Cattelan, conduttore del notturno DopoFestival, durante l’incontro con la stampa. O forse era un cardigan, comunque triste.

4) L’occhio vitreo e il colorito “Edward Cullen” di Fedez. «Avevo le lenti a contatto», ha chiarito il rapper.

3) La mamma di Fedez, la temutissima signora Tatiana, appena vede che la vicina di posto al ristorante è Selvaggia Lucarelli (opinionista al DopoFestival) abbandona il locale nonostante fosse attovagliata con le sue amiche.

2) Irama. Come artista nulla da dire. Ma quella giacca over e petto fuori tipo Johnny Deep in Pirati dei Caraibi e pure sudato... ha suscitato un po’ di ilarità. «Pesa 200 chili», dice Scotti quando prende la giacca.

1) La supercazzola dell’inviato di Mediterranea Tv. «Si può considerare il Prima Festival il momento dello spritz, il Festival la portata principale e il Dopofestival l’ammazza caffè?», domanda. Conduttori basiti.

0) Al Bano ogni giorno si lamenta: «Non mi hanno voluto a Sanremo perché non ho l’età». È il nuovo Jalisse.