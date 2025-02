Sanremo 2025, Jovanotti nomina Amadeus e gela Conti

12 febbraio 2025 a

a

a

La prima serata del Festival di Sanremo è stata un successo sotto tutti i punti di vista. Esibizioni spettacolari, ospiti divertenti e, soprattutto, niente monologhi politici da moralisti. E poi c'è quel dato che fa ben sperare il presentatore e direttore artistico dell'evento. 12,6 milioni di spettatori e 65,3% di share. Tradotto: 2 milioni di spettatori in più rispetto ad Amadeus, considerato fino allo scorso anno il Re Mida di Viale Mazzini.

Ma Carlo Conti ha saputo riconoscere l'ottimo lavoro fatto da Amadeus nelle scorse edizioni. Come? Non cadendo al piccolo tranello orchestrato da Jovanotti sul palco dell'Ariston. L'ex enfant prodige del pop italiano è stato il super ospite della prima serata del Festiva. E, una volta arrivato il suo turno di intrattenere gli spettatori, ha lanciato una piccola provocazione a Carlo Conti. "Amadeus ti ha messo un'asticella bella alta! Salutiamo Ama. Quando mi hai chiamato io ho sentito di averlo tradito e quindi l'ho chiamato per chiedergli se fosse d'accordo e lui mi ha detto: Macché tranquillo. Quindi abbiamo il suo benestare", ha esclamato l'artista.

"Immagino...". Domanda fuori luogo, Fedez balbetta e fa scena muta. L'ira del pubblico | Video

A fine serata, il presentatore e direttore artistico del Festival ha voluto dedicare un pensiero a Emis Killa, il rapper che ha deciso di fare un passo indietro dopo le polemiche riguardo a un suo coinvolgimento nelle indagini sul caso ultrà. All'Ariston avrebbe dovuto presentare il brano Demoni e sarebbe dovuto essere il trentesimo artista in gara.