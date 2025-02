Sanremo 2025, Achille Lauro ci prova con tutte: il dietro le quinte del Festival

12 febbraio 2025 a

Tra i concorrenti del Festival di Sanremo più attesi sul palco dell'Ariston c'era sicuramente Achille Lauro. L'Iggy Pop de' noartri ha stupito ancora una volta grazie al suo look fresh e a un brano dal significato potente, che è andato a toccare gli aspetti più tormentati della sua adolescenza. Ma ora, nella sua età adulta, è diventato un sex symbol. Tra i fan e tra le colleghe.

Ospite a La Vita in Diretta, è andato in scena un simpatico siparietto tra Achille Lauro ed Ema Stokholma. All'artista è stato chiesto un commento su un duetto con Elodie. Lui non si è tirato indietro. E anzi: ha lanciato una piccola battuta piccantissima. "Il duetto con Elodie? Sono un paio d’anni che la punto. Spero di farci anche qualche altra cosetta”, ha replicato Achille Lauro.

Ma a quel punto Ema Stokholma si è sentita in dovere di lanciargli a sua vlta una proposta hot. "E io sono due anni che ti punto, come si fa?". Achille però non si è scomposto e le ha risposto: "Hai il mio numero…”. Ma lei non ha lasciato la presa: "Mi puoi accennare ‘E se passiamo un’altra notte…'”. "Amore mio, spero che sia una proposta...”, ha chiosato lui.