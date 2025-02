Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli contro Cristicchi: "Retorica su una malattia feroce". Lui la inchioda

12 febbraio 2025 a

a

a

Durante il DopoFestival che la vede in conduzione, Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato il suo classico veleno. Nel dettaglio, dopo la prima serata di Sanremo 2025, ha messo nel mirino Quando sarai piccola, il brano con cui Simone Cristicchi è tornato sul palco dell'Ariston. La canzone, dedicata a una madre che, a causa dell'Alzheimer, regredisce fino a tornare bambina, non ha convinto la giornalista, che ha espresso il suo punto di vista senza mezzi termini: “Una canzone retorica, c’è un eccesso di romanticizzazione di una malattia feroce”.

Lucarelli è poi entrata nel dettaglio della sua analisi, rimarcando ciò che, secondo lei, manca nel pezzo: “Non è una canzone furba ma manca una parte, quella dolorosa, l'abbruttimento che viene dalla fatica nel gestire, da parte dei familiari, quella malattia”, ha sentenziato.

"Da anni dicevo ai dirigenti Rai di cacciare quel comunista!": Enrico Lucci fa calare il gelo a Sanremo 2025

Il giorno successivo è arrivata la replica di Cristicchi, che ospite a La volta buona - il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1 - ha difeso la sua scelta musicale: “La mia è una canzone spirituale, non vuole essere una cartella clinica. Non è facile per niente cantare questo brano, a livello emotivo”, ha concluso. Un siluro contro Selvaggia, in attesa del prossimo, eventuale, round.