Sanremo 2025, Simone Cristicchi commuove l'Italia: "Avevo proposto la canzone ad Amadeus, ma..."

Simone Cristicchi in questo momento è il vincitore morale di questo Sanremo 2025. In attesa del giudizio finale con la classifica definitiva di sabato 15 febbraio, la canzone dedicata alla mamma malata del cantautore romano ha davvero toccato i cuori di tutti. La reazione dell'Ariston ieri sera è stata senza precedenti: tutti in piedi, un lungo, lunghissimo, applauso per questa poesia che racconta con dolcezza il rapporto tra madre e figlio quando un genitorie deve affrontare l'abisso dell'Alzheimer. Una malattia che ribalta gli equilibri, il figlio che diventa genitore e che accudisce, come fosse un bambino chi, per anni, gli ha dato supporto e amore.

Ma questa canzone, "Quando sarai piccola" Cristicchi l'ha scritta ben cinque anni fa. E solo ora, in un'intervista al Corriere, il cantautore rivela di averla proposta ad Amadeus e di aver ricevuto picche: "L’avevo proposta anche ad Amadeus. Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo". Parole che hanno un certo peso. La sua mamma ha apprezzato la dolcezza di questo brano: "Mamma non si esprime bene con le parole... Urlava e in quei suoni meravigliosi, anche se non ho potuto comprendere il senso delle parole, ho sentito gioia".

Poi il tributo dell'Ariston: "Pensavo peggio... ma mi aiuto ascoltando in cuffia canti gregoriani. Quando ho visto la standing ovation non ci potevo credere... non immaginavo arrivasse anche ai giovani. Pensavo che questa canzone fosse adatta a una sensibilità più adulta, dai 25 anni in su. Sono un oggetto non identificato per lo streaming, dove sono quello con meno ascoltatori mensili, e anche per le radio. Eppure ricevo consensi traversali. Credo però che la poesia non si debba basare sui numeri, ma su altri parametri". Crtisticchi è nella cinquina di testa della classifica provvisoria. Ma il suo brano non ha bisogno di attendere sabato. Ha già vinto il premio della dolcezza.