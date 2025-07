Sarabanda, Enrico Papi torna nel preserale di Canale 5

Da lunedì 21 luglio, alle 18.45, arriva nel preserale di Canale 5 una nuova edizione di Sarabanda, condotto da Enrico Papi. Ogni puntata vede protagonisti cinque concorrenti non vip che si sfidano a colpi di note e memoria musicale, attraverso giochi avvincenti. Tornano Playlist in cui lo scopo è indovinare il titolo di una celebre canzone prima degli avversari, il Pentagramma in cui si gioca con le frasi più conosciute e amate della musica italiana, l’Asta Musicale oltre al celebre 7x30: trenta secondi per indovinare senza esitazioni sette brani musicali.