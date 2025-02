Sanremo 2025, Sarah Toscano: "Solo per far star male le persone". Lo sfogo dopo il linciaggio è un caso

13 febbraio 2025 a

Dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo 2025, Sarah Toscano ha scelto di tenersi lontana dai social e dai giudizi del web, preferendo concentrarsi sulle emozioni vissute sul palco. Lo ha spiegato lei stessa, facendo seguito alle parole di Irama, che la aveva difesa dalle critiche-social. La cantante, al suo debutto all’Ariston, ha infatti apprezzato il discorso del collega, ha rimarcato come spesso le critiche siano eccessivamente dure, ingiuste, soprattutto nei confronti degli artisti emergenti.

“Mi sono tenuta alla larga dai social e dai commenti sulla mia esibizione per evitare di farmi condizionare. Però condivido il discorso di Irama perché ritengo che a volte ci siano dei commenti che non portino a niente di concreto ma servono solo a far star male le persone. Quindi condivido il discorso che ha fatto e lo ringrazio anche perché ha fatto un bellissimo gesto nei miei confronti”, si è sfogata Sarah, ringraziando chi la ha sostenuta.

Nonostante l’inevitabile emozione, la cantante si è detta soddisfatta della sua performance: “Sono contenta perché sono salita sul palco, chiaramente con un po' di ansia, ma sono riuscita a gestirla. Poi chiaramente si può sempre fare meglio e infatti spero di dare sempre di più”. A incoraggiarla, oltre ai colleghi, è stata anche Maria De Filippi, che ha creduto in lei fin dall’inizio e non ha fatto mancare il suo supporto dopo il debutto sanremese: “Dopo l'esibizione mi ha chiamato e mi ha fatto i complimenti”, ha ammesso Sarah Toscano, che con i suoi 19 anni è la più giovane cantante in gara.