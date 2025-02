Sanremo 2025, Morgan si scatena: "Schifo, zero di zero", cosa gli fa perdere la testa

13 febbraio 2025 a

Non poteva mancare all'appuntamento della critica (feroce) su questo Sanremo 2025 uno che su quel palco ha forse dato vita a un momento storico: "Bugo dov'è?". Sì, stiamo parlando di Morgan. Il musicista non ha risparmiato stilettate velenosissime contro questo Festival targato Carlo Conti. Morgan non le manda di certo a dire. Il cantante, in arte Marco Castoldi, ha scritto una "belvata", per dirla alla Fagnani, contro il 75mo Festival di Sanremo.

"Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità. Le canzoni una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti. Mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto di Sanremo è Stockhausen".

Ma una cosa la salva: "L’unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran Duran", scrive Morgan. La band guidata da Simon Le Bon salirà sul palco dell’Ariston questa sera. Intanto ricordiamo a Morgan i risultati degli ascolti di questa seconda serata che sta facendo rosicare parecchio i progressisti: sono stati 11 milioni e 700mila gli spettatori medi che hanno assistito alla seconda serata. Il dato si riferisce alla media total audience. Lo share medio è stato pari al 64.5%. Insomma anche Morgan deve farsene una ragione...