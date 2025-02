Sanremo 2025, l'agguato a Carlo Conti: "Non dice nulla su Fedez e le intercettazioni?", la risposta è da applausi

13 febbraio 2025 a

Giorgia, Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi in top 5 seconda serata. È questa la top five dei 15 big che si sono esibiti nella seconda serata di Sanremo 2025, scaturita dalla somma del televoto più il voto della giuria delle radio. L’ordine in cui sono stati annunciati da Carlo Conti è, come nelle sere precedenti, casuale e non in ordine di posizione in classifica. E il posizionamento di Fedez nella cinquina di prima fascia ha subito scatenato i rosiconi.

E in conferenza stampa all'Ariston, quella canonica del mattino in cui si fa il punto sullo share e agli ascolti e si presenta la serata di questa sera, ecco che qualcuno cerca, forse in modo azzardato, di tirare Carlo Conti per la giacchetta e mettendolo in mezzo a vicende legate a Fedez che poco o nulla hanno a che vedere con la musica: "Fedez non è indagato", ha risposto in merito all’inchiesta ’doppia curva' e alle intercettazioni uscite sulla stampa, tra il capo degli ultras del Milan, Luca Lucci e i due rapper, Emis Killa e Fedez. "Faccio il direttore artistico, non sono un giudice. Mi occupo di canzoni", ha ribadito Conti. Insomma, chi cerca di sporcare questo Festival con le solite polemiche rimarrà a bocca asciutta.