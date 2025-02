Sanremo 2025, la polemica di Carlo Conti sui voti: "Mi pare sia accaduto gli anni scorsi"

13 febbraio 2025 a

Un piccolo incidente diplomatico si consuma nel corso della conferenza stampa che presenta la terza puntata di Sanremo 2025. Infatti viene posta l'attenzione di Carlo Conti anche su un articolo di Fanpage che adombra un caso scommesse su Rocco Hunt. Su questo punto Conti precisa: "Matematicamente come fa a valere meno il 66% delle sale stampa e radio contro il 34% del televoto? Anche voi in finale potreste dare tutti i voti a un solo cantante" e la risposta da parte del giornalista: "Ma questo vorrebbe dire che dovremmo metterci d'accordo...". E Conti ribatte: "Mi sembra che gli anni scorsi qualcosa del genere sia successo" alludendo, con una farse che poi lui stesso sottolinea essere stata fraintesa, al caso di Geolier che tanto ha fatto discutere.

​In un confronto con i giornalisti presenti in Sala Stampa, Conti poi precisa: "Mi scuso se ho offeso. Non volevo fare battutine e credo di essere stato sempre molto chiaro. Se nelle domande ci sono già le risposte le uso, perché io nella vita sono un garantista e per me è fondamentale la presunzione di innocenza. È stata una decisione, intelligentissima, di Emis Killa di ritirarsi. L’incarico dell’azienda è scegliere canzoni, brani rappresentativivi della scena musicale. Sul fatto dei voti, l’anno scorso ho trovato questa esagerazione, questo polverone che mi aveva infastidito lo scorso anno, sapendo l’onestà del vostro lavoro. Mi sembra strano che il 66% sia inferiore al 34%: il lavoro di professionisti come voi ha un peso importante perché porta al 66%. Mi scuso se sono stato frainteso e vi auguro buon lavoro e buona votazione".