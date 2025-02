Sanremo 2025, ombre di plagio anche su Olly: "Una certa somiglianza". Un siluro sul Festival

13 febbraio 2025 a

a

a

La "Balorda Nostalgia" come "Il Filo Rosso" di Alfa. L'accusa, alquanto pesante, a Olly arriva da "Annalu_music", nome da influencer di Annaluisa Giansante. La donna, cantautrice, insegnante di canto e autrice per vari artisti, ha puntato il dito contro il brano portato a Sanremo dal giovane. In un filmato rilanciato sui social, la Giansante parla di "una certa somiglianza". Insomma, niente plagio per la cantautrice ma poco ci manca.

Al momento si tratta solo di un'accusa senza alcun tipo di prova. Tanto che Olly piace sempre più. La riprova? I nuovi follower. In occasione della seconda serata, infatti, la crescita maggiore in termini di follower è stata registrata da Lucio Corsi (+47.231), seguito da Olly, che ha guadagnato 38.078 follower pur non essendosi esibito.

"Mi sembra sia accaduto l'anno scorso". Voti, Conti sgancia la bomba sul Festival di Amadeus: un grosso caso

Anche Rose Villain e Achille Lauro continuano a raccogliere utenti (rispettivamente 26.896 e 19.013); a stretto giro li segue Simone Cristicchi (+17.912). In quasi tutti i casi, la quota preponderante di nuovi follower arriva su Instagram, ma questi artisti sono anche quelli che si stanno maggiormente facendo scoprire su TikTok: qui Olly ha guadagnato 8.800 follower, Rose Villain 6mila, Cristicchi 5.800, Lucio Corsi 4.700.