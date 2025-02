Sanremo 2025, "sembra un vampiro": cosa è successo all'occhio di Massimo Ranieri

13 febbraio 2025 a

I numerosissimi fan di Massimo Ranieri si sono spaventati moltissimo quando il loro beniamino a fatto il suo ingresso sul palco di Sanremo. Il motivo? Il cantante aveva un occhio rosso, come se fosse pieno di sangue. E sui social si sono scatenate le più strampalate teorie per capire cosa fosse successo all'artista napoletano.

Più che la canzone - bellissima, d'amore, d'altri tempi - ad attirare l'attenzione dei telespettatori sono stati gli occhi di Massimo Ranieri. Cosa gli è successo? Perché era rosso? Qualcuno ha ipotizzato - scherzando evidentemente - che sia stato morso da un vampiro. "Ranieri è diventato un Callen", il commento di un telespettatori alludendo a Edward, il protagonista di Twilight. Non solo un uomo della notte. C'è chi lo ha paragonato anche a un demone. "La Sorgente non è solo un'entità, ma un'essenza demoniaca che si rigenera nel corpo di ogni demone destinato a ereditarne il potere. Così come il volto cambia, l'oscurità rimane eterna".