Sanremo 2025, violenza rossa contro Simone Cristicchi: "Per tre anni e mezzo sotto scorta"

Ha da poco compiuto 48 anni e a Sanremo sta spopolando con il suo brano in gara “Quando sarai piccola”, dedicato alla malattia degenerativa della mamma. In uscita c’è il suo nuovo disco, una versione aggiornata di “Dalle tenebre alla luce”, con l’aggiunta del brano sanremese. Stiamo parlando, ovviamente, di Simone Cristicchi, intervistato da “Il Giornale”. Ha girato l’Italia con i suoi spettacoli teatrali e, addirittura, è finito sotto scorta per uno di questi, “Magazzino 18”, che racconta il disastroso esodo istriano nel secondo dopoguerra. Lo rivela lo stesso Cristicchi: “Sono stato minacciato da gruppi politici piccoli e ininfluenti, contestavano la mia versione di quegli episodi. In ogni caso per tre anni e mezzo la Digos ha deciso di mettermi sotto scorta. E fare gli spettacoli con polizia e carabinieri intorno è stato pesante”.

Cristicchi racconta il suo spettacolo: “Il Magazzino 18 di Trieste è un luogo reale che, grazie al mio spettacolo, è diventato un museo in cui raccogliere la memoria di quel tempo”. Memoria che oggi viene incanalata nei social, ma il cantautore se ne tira fuori: “Io almeno qui a Sanremo ho eliminato tutti social dal mio cellulare. Ho già vissuto la fase ansiosa di leggere compulsivamente sul telefonino tutto ciò che mi riguardava”.

Per proseguire il filone dell’accudimento verso il prossimo, nella serata cover Cristicchi canterà, con la sua compagna Amara, una nuova versione de “La Cura” di Franco Battiato: “Lui la cantò qui all’Ariston proprio quando vinsi nel 2007 con Ti regalerò una rosa. Poi lui mi invitò a casa sua in Sicilia e trascorremmo una giornata che mi vengono ancora i brividi a pensarci. La nostra versione di quel capolavoro esce anche sulle piattaforme digitali”. Come gli piacerebbe essere ricordato? Cristicchi non si nasconde: “L’anno scorso Papa Francesco ha invitato alcuni artisti nella Cappella Sistina e ci ha definito Profeti della Bellezza. Ecco, io vorrei essere davvero così”.