Sanremo 2025, il generale Vannacci spiana Achille Lauro: "Vestito da gallina mentre calpesta il tricolore"

Ad assistere alla terza serata del festival di Sanremo c'era anche Roberto Vannacci. Il generale, da poco diventato eurodeputato della Lega, ha ricevuto un biglietto in platea all'Ariston. E ha colto l'occasione per lanciare qualche frecciatina ai look stravaganti che alcuni artisti, Nelle edizioni passate, avevano sfoggiato in diretta televisiva. Dei Festival di Amadeus ha sentenziato: "Hanno trasmesso immagini scioccanti. Ricordo ancora Achille Lauro vestito da gallina calpestare il tricolore, e non mi piace farlo".

Nonostante avesse dichiarato di volersi presentare con un accappatoio stravagante, il generale Vannacci ha optato per un look più sobrio. Repubblica, però, non ci sta e ribadisce il significato politico di quel "nero vestito" indossato in platea all'Ariston. Come se per "l'imbucato illustre" - come il giornale fondato da Scalfari lo ha etichettato -, un abito nero fosse sinonimo di camicia nera. Ma tant'è.

Tra gli artisti che si sono schierati apertamente contro le opinioni di Roberto Vannacci c'è anche Rose Villain. La paladina della nuova sinistra ha ricordato all'eurodeputato della Lega che loro - gli artisti - devono potersi esprimere come meglio credono. "Se l’è presa ancora con i look dell’anno scorso? Ma vada a dirlo a David Bowie, Madonna e Elton John: siamo artisti, abbiamo bisogno di esprimerci anche così", ha commentato la rapper.