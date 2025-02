Sanremo 2025, la diretta. Battutacce su Meloni e Musk, Roberto Benigni oltre l'imbarazzo

14 febbraio 2025 a

Ascolti alle stelle, polemiche montanti - dagli attacchi incrociati della sinistra contro Simone Cristicchi al caso della collana di Tony Effe - e... Roberto Benigni. La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 inizia infatti con il ritorno di uno dei totem della sinistra, annunciato a sorpresa da Carlo Conti in conferenza stampa. Al fianco del direttore artistico, in co-conduzione, ecco Geppi Cucciari e Mahmood, due tra i nomi più attesi di questa kermesse. A Sanremo è la serata dei duetti, grande attesa per il ritorno di Marco Masini al fianco di Fedez: si esibiranno tutti i 29 big in gara. Tra gli ospiti Paolo Kessisoglu con la figlia, al centro i rapporti tra genitori e figli. In Piazza Colombo ci saranno Benji e Fede. Segui la diretta su www.liberoquotidiano.it

Ore 21.04 - Rose Villain e Chiello cantano Battisti

Parte ufficialmente la gara dei duetti. Si parte con Rose Villain e Chiello e la loro "Fiori rosa fiori di pesco" di Lucio Battisti.

Ore 20.58 - Benigni si congeda salutando Mattarella

Prima di lasciare il palco, Benigni saluta il presidente Mattarella "uomo di pace". "Tutta la nostra solidarietà al presidente", conferma Conti che poi chiama il battimani per il suo super-ospite, "Roberto! Roberto! Roberto!". Dieci minuti destinati a far parlare per giorni.

Ore 20.57 - L'annuncio di Conti: "Benigni su Rai 1"

"Mercoledì 19 marzo Benigni torna su Rai 1 con lo spettacolo Il sogno, è un evento straordinario", annuncia Conti. Benigni è felice: "Ci metterò tutta la gioia e il sentimento, è uno spettacolo di sorprese, la nostra vita, i nostri sogni".

Ore 20.54: L'inno del corpo sciolto

Per rompere la tensione, Conti proclama: "Parliamo di musica". E parte il duetto sull'inno della sarcastica L'inno del corpo sciolto. "Se si fa il televoto, vinciamo!".



Ore 20.51 - "Trump vuole Sanremo"

"Anche Trump ci guarda. Vuole Sanremo e la Liguria, 53esimo Stato d'America. Ha detto: o accettate o vi metto un dazio del 200% sulle trofie al pesto".

Ore 20.50 - "Musk ha votato Giorgia. Ci sarà per molto tempo"

"Siamo in mondovisione. Sai che ci guarda anche Elon Musk? Ha anche votato per Giorgia. Dammi retta. Giorgia ci sarà per molti anni. Sono innamorati, proprio. Andranno in viaggio di nozze su Marte. Poi lui vuole fare la Marcia su Roma, ha detto o Roma o Marte.

Ore 20.46 - Benigni: Bella ciao, è successo un casino"

"Ho promesso niente politica. Ho salutato Marcella Bella, Bella ciao! E' successo un casino. Ho dovuto salutare anche i Neri per caso.

Ore 20.46 - Benigni al via, contro Salvini

Roberto Benigni subito sul palco, con un attacco a Matteo Salvini: "Carlo Conti sei ovunque, se ora girate canale lo trovate anche su Rai 2. Hai bloccato l'Italia, saresti un ministro dei Trasporti perfetto".

Ore 20.44 - Si parte con Geppi Cucciari modalità "Eiar"

Un po' signorina Buonasera, un po' annunci Eiar: Geppi Cucciari parte in bianco e nero prendendo in giro i toni "nazionalistici" della Rai. Subito una polemica politica servita sul piatto.

Ore 20.24 - Achille Lauro, "Fedez? Spero che si ricentri"

“(Fedez) non l'ho visto, ma questa è una cosa montata da terzi. […] Gli auguro il meglio, spero si ricentri” Così il cantante Achille Lauro, concorrente del 75° Festival di Sanremo con la canzone 'Incoscienti giovani' commenta il suo rapporto con Fedez a margine di una conferenza stampa.

Ore 19.45 - Achille Lauro, "voglio essere il numero uno"

"Non nascondo di voler diventare numero uno in generale, sono ambizioso. Non voglio fare quello che si nasconde, ma al festival ci sono dinamiche strane e chi non vince magari ha più successo di chi vince". Lo ha detto Achille Lauro, in conferenza a Sanremo. L'artista è in gara con il brano "Incoscienti giovani".

Ore 19.05 - Fedez, l'enigma di Bella Str***za

Fedez alle prove dei duetti si esibisce in Bella Str***za insieme a Marco Masini, ma il testo rap aggiunto per l'occasione solleva interrogativi e scatena il gossip. Le barre, dense di riferimenti a un amore finito e a un dolore profondo, sembrano parlare di tutt'altro che della sua ex moglie, Chiara Ferragni ma di Angelica Montini, al centro del gossip di queste ultime settimane. L'attenzione si concentra su versi come "Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto", che suggeriscono una relazione segreta e travagliata. "Ho visto tutti i miei castelli dissolversi in granelli" e "Mi hai detto che sono la ragione perché non riesci più ad amare/ mi chiedo come tutto può finire ancora prima di iniziare" dipingono un quadro di un amore fragile e forse mai veramente sbocciato. Il riferimento all'intervento chirurgico subito dal rapper: ''Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male", alimentano le speculazioni su una possibile dedica alla Montini. La frase conclusiva - ''Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole/Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza" - lascia aperta ogni interpretazione e contribuisce ad alimentare il dibattito sull'identità della 'bella str***za' in questione.

Ore 18:30 - La scaletta della quarta serata

Ecco, in ordine di esibizione, i duetti della quarta serata di Sanremo: Rose Villain con Chiello "Fiori di rosa e fiori di pesco"; Moda' con Francesco Renga "Angelo"03; Clara con Il Volo "The sound of silence"; Noemi e Tony Effe "Tutto il resto e' noia"; Francesca Michielin e Rkomi "La nuova stella di Broadway"; Lucio Corsi con Topo Gigio, "Nel blu dipinto di blu"; Serena Brancale con Alessandra Amoroso, "If I ain't got you"; Irama con Arisa "Say Something"; Gaia con Toquinho, "La voglia e la pazzia"; The Kolors con Sal Da Vinci "Rossetto e caffe'"; Marcella Bella con "Twin Violins", "L'emozione non ha voce"; Rocco Hunt con Clementino, "Yes I know my way"; Francesco Gabbani con Tricarico, "Io sono Francesco"; Giorgia con Annalisa, "Skyfall"; Simone Cristicchi con Amara "La cura"; Sarah Toscano con Ofenbach "Overdrive"; Coma_Cose con Johnson Righeira "L'estate sta finendo";Joan Thiele con Frah Quintale "Che cosa c'e'"; Olly con Goran Bregovi e la Wedding & FuneralBand "Il pescatore"20 - Elodie e Achille Lauro "A mano a mano"/"Folle citta'"; Massimo Ranieri con Neri Per Caso "Quando"; Willie Peyote con Tiromancino, Ditonellapiaga "Un tempo piccolo";Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino "L'anno che verra'"; Fedez Con Marco Masini "Bella stronza"; Bresh con Cristiano De Andre' "Creuza de ma"; Shablo Ft. Gue', Joshua, Tormento con Neffa "Amor de mi vida""Aspettando il sole".