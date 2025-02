Sanremo 2025, Tony Effe boicotta l'Ariston per una collana da 71mila euro?

Andrea Baiardi 14 febbraio 2025 a

"Per me Sanremo finisce qui". Con queste parole, Tony Effe ha scosso il Dopofestival di ieri sera, dichiarando ad Alessandro Cattelan la sua intenzione di non salire più sul palco dell’Ariston. Il motivo? Una collana troppo “famosa” per la Rai.

Durante l’esibizione della seconda serata, il rapper avrebbe dovuto indossare una collana Tiffany HardWear in oro giallo da 71mila euro, già mostrata sui suoi canali social come parte del look scelto per la performance. Tuttavia, poco prima di salire sul palco, lo staff del Festival gli ha imposto di toglierla, poiché il modello è stato ritenuto troppo riconoscibile e chiaramente riconducibile al celebre brand. A confermarlo è stato oggi il direttore del prime time Rai, Marcello Ciannamea, in conferenza stampa.

La decisione ha fatto infuriare Tony Effe, che non ha gradito l’intervento della Rai. Il rapper ha parlato di un trattamento ingiusto, sottolineando che il suo outfit era stato scelto in anticipo e condiviso con i fan. La censura dell’ultimo minuto gli è sembrata una mancanza di rispetto e scherzando dichiara “Sono arrabbiatissimo. M’hanno tolto i poteri. Sono arrabbiato davvero, perché mi hanno levato la collana. Per me la collana è come quando tagliavano i capelli a Sansone. Non puoi levare la collana a Tony Effe. Come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti. Non è Carlo”.

Non si è trattato di un caso isolato: la stessa sorte è toccata a Noemi, che avrebbe dovuto sfoggiare bracciali e collane della collezione Serpenti di Bulgari, ma anche in questo caso i gioielli sono stati considerati eccessivamente iconici e dunque bocciati per pubblicità occulta.

Episodi simili si erano già verificati nelle passate edizioni, come nel 2024, quando John Travolta per colpa del logo delle sue sneakers era costato alla Rai una multa salatissima da parte dell’Agcom. Un precedente che dimostra come la Rai stia diventando sempre più rigida sulle sponsorizzazioni non autorizzate.

Ma ora la domanda è una sola: Tony Effe tornerà sul palco per la serata cover o il “collana-gate” lo terrà lontano dall’Ariston? I fan sono già in subbuglio e sui social si scatena il dibattito. Il rapper manterrà la promessa o farà un colpo di scena?