L'Eredità, Annalisa affonda: "Dio santo signora!", travolta dagli insulti alla fine della Ghigliottina

"Dio santo signora Annalisa ma era semplice stasera". Non va bene alla campionessa de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, Ma forse va peggio al suo sfidante Maurizio, letteralmente subissato dalle critiche dei telespettatori che commentano in tempo reale la puntata del programma su X.

Alla Ghigliottina praticamente tutti tranne la concorrente indovinano la parola-chiave: "Tenere la guardia ALTA. La vecchia GUARDIA. Corpo di GUARDIA o GUARDIA del corpo. Turno di GUARDIA. Livello di GUARDIA", scrivono all'unanimità da casa. Ma Annalisa si perde in un bicchiere d'acqua.

Prima però, la campionessa aveva commosso raccontando la sua esperienza personale. "Bravissima persona, Annalisa!! Caregiver dei suoi genitori", scrive un fan. Non tutti però la pensano così: "Dopo Domenica In, Sanremo e La Vita in diretta, pure L'Eredità contagiata dal virus della lacrimite emozionale,.. La Rai, una succursale del Grande fratello".

"Questa sera facilissima", si lamenta un telespettatore, mentre un altro azzarda: "I campioni che vi piacciono... quelli che durano come un gatto in autostrada…"

E Maurizio? Sconfitto ai 100 secondi, per la gioia di tantissimi: "Brava Annalisa, almeno non sento le chiacchiere di Maurizio", "Bene dai, Annalisa risparmia una figuraccia a Maurizio alla ghigliottina", "Maurizio logorroico. Insopportabile", "Stucchevole il modo in cui Maurizio risponde alle domande nell'intima convinzione di conoscere la risposta mentre poi il risultato sono figure da peracottaro come quella di ieri".