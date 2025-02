Sanremo 2025, la brutta disavventura di Achille Lauro: "Stanno venendo i carabinieri"

15 febbraio 2025 a

a

a

Brutta disavventura per Achille Lauro. Il cantante, in gara al Festival di Sanremo con la sua "Incoscienti giovani", è rimasto bloccato in un negozio vicino all'albergo dove alloggia. L'artista romano, infatti, vanta un seguito di fan non indifferente. E non appena viene avvistato per le vie della città dei fiori, viene letteralmente circondato dall'affetto dei suoi sostenitori. Achille Lauro ha raccontato l'episodio curioso sui social, in una Instagram story: "Stiamo aspettando che i carabinieri vengano a liberarci".

L'artista romano però ha apprezzato tutto l'affetto dimostrato dai fan. E ha ironizzato così sui social: "Siamo bloccati in un negozio con migliaia di fan fuori. Vi amo bellezze!". Non è la prima volta che il cantante viene circondato dai fan. Durante la settimana sanremese ha improvvisato un piccolo concerto nelle vie centrali della città, dove centinaia di persone si sono radunate per cantare le sue canzoni più celebri.

Achille Lauro, nella serata delle cover, ha dato spettacolo. Al termine dell'esibizione, l'artista ha improvvisato un 'regalo-pazzia' per Elodie: "Visto che oggi è San Valentino...", ed ha intonato il brano "Ancora" di Cocciante. Achille Lauro si è presentato sul palco indossando un cappotto animalier marrone-nero con collo trapuntato ed Elodie in abito lungo, in raso di seta, con scollo a cuore.