Sanremo 2025, l'affondo di Flavio Briatore su Elodie: "Poveraccia, perché attacca Giorgia Meloni"

Flavio Briatore entra a gamba tesa contro gli artisti anti-Meloni. Mr. Billionaire ha commentato le ultime dichiarazioni di Giorgia ed Elodie al Festival di Sanremo. Secondo lui sarebbero dei "poveracci" perché cercano solo visibilità. "Tutti guardiamo Sanremo, chi più chi meno - ha spiegato -. C'è un nuovo fatto a Sanremo, c'è un metodo nuovo. Per farsi notare, qualche cantante che artisticamente non sarebbe notato spara sul nostro primo ministro per far parlare di sé. Spara sul governo. Per me sono dei poveracci, perché la politica non c'entra nulla con il Festival di Sanremo".

Stando a quanto afferma nel video postato su Instagram, Briatore sembrerebbe puntare il dito proprio contro Elodie. La cantante, infatti, ha più volte parlato di Giorgia Meloni durante le conferenze stampa pre-serata. E, quando le è stato chiesto se voterebbe la leader di fratelli d'Italia, ha replicato così: "Nemmeno se mi tagliassero la mano".

"Sparare sulla nostra premier che sta facendo un lavoro incredibile... La sua reputazione all'estero è altissima, non abbiamo mai avuto un primo ministro con una reputazione del genere. Questi artisti mi fanno ridere, sono dei poverini e finisce lì. Ciao ragazzi - ha concluso Briatore - e viva il primo ministro".