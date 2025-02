Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi mostra il Lato B a Carlo Conti

15 febbraio 2025 a

Ci mancava Alessia Marcuzzi "in retromarcia". Dopo aver infiammato l'Ariston presentandosi per la finalissima del Festival di Sanremo con abito nero aderentissimo e super-senuale, la 52enne co-conduttrice insieme a Carlo Conti e Alessandro Cattelan ha regalato almeno altri tre momenti "indimenticabili" ai telespettatori a teatro e a casa.

Arrivata sul palco, ha chiesto a Conti di abbracciarla, "ho bisogno di contatto fisico". Poi ha fatto lo stesso con Mara Venier, seduta in prima fila, e con un signore perfetto sconosciuto in platea, "perché ho bisogno di sentirmi a casa".

Quando è apparsa Rose Villain ha avuto quasi un mancamento: "Mi sento male, quanto è bella. Ma è fuorilegge", è la frase che le è sfuggita a microfono aperto. Un apprezzamento che ha trovato la totale approvazione sui social, con i fan su X letteralmente "usciti pazzi" per il look dell'artista di Fuorilegge (appunto...).

Alessia però deve aver dato un'occhiata ai commenti in tempo reale sul suo Lato B, valorizzato da una scollatura profondissima sulla schiena. E per questo, subito dopo l'esibizione di Gabbani, decide di rientrare sul palco camminando all'indietro, mettendo proprio il Lato B in bella evidenza: "No scusa non si è vista abbastanza la scollatura, mi piaceva... Posso stare così? Molto comoda". Conti ride, a casa apprezzano tutti.